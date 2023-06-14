جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنشئ مركزين تحكم لتقليل زمن انقطاع التيار
أكد المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ان الشركة قامت بإنشاء مركزين تحكم الأول بمدينة 6 أكتوبر وتم تشغيله حاليا، والتحكم الثاني بحي الدقي وسيتم التشغيل التجريبي له اول شهر يوليو القادم .
وأضاف فودة ان الهدف من انشاء التحكمات هو تقليل زمن انقطاع التيار الكهربائي وسرعة اصلاح الاعطال والتحكم فى الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة وتطوير مراكز الخجمة للتعامل مع الجمهور .
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء انه تم الانتهاء من التحديث في 4 فروع وهو فرع المعادي وفرع منطقة غرب القاهرة وفرع منطقة الشيخ زايد وفرع منطقة الهرم لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر .
يذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهدف الى انشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديدا على مستوى الجمهورية على 5 مراحل خلال 10 اعوام ، بتكلفة استثمارية تصل الى مليارى يورو.