السيسي: محدش يقدر يعمل حاجة لوحده ولكن مع بعض نقدر (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحديات الموجودة داخل مصر كثيرة، وموضوع حياة كريمة بدأ ب250 مليار ووصل لـ 350 مليار فى المرحلة الأولي.

محدش يقدر يعمل حاجة لوحده

وأضاف “السيسي” خلال زيارته لقرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء: “محدش يقدر يعمل حاجة لوحده ولكن نقدر مع بعض كدولة وشعب، وكل قرى الريف المصري مش بس المرحلة الأولي فى حياة كريمة”.

أنا بطمن عليكم وعايز أسمع منكم

وتابع الرئيس: "أنا بطمن عليكم وعايز أسمع منكم، شوفوا الكلام بقولوا دايما وقولتوا من بدري إن احنا محدش يقدر يعمل حاجة لوحده لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات ولكن نقدر مع بعض”.

وعقب الرئيس، على وضع قرية الابعادية، بعد ضمها لمشروع حياة كريمة، قائلًا: "اللي أنا شفته النهارده في القرية يعني يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله سبحانه وتعالى في اللي إحنا بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصري مش بس المرحلة الأولى".