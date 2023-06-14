تشكيل هولندا وكرواتيا المتوقع لنصف نهائي الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب هولندا مع كرواتيا مساء اليوم الأربعاء على ملعب ملعب فينورد في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويهدف منتخب هولندا للفوز من أجل التأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية، بينما يأمل منتخب كرواتيا الذي حل ثالثا في مونديال قطر الأخير، في تخطي عقبة الطواحين الهولندية، من أجل العبور للمباراة النهائية.

يترقب الفائز من تلك المباراة، المتأهل من لقاء إيطاليا وإسبانيا من نفس الدور من البطولة.



موعد مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي الأمم الأوروبية:



تبدأ لقاء هولندا وكرواتيا في دور نصف النهائي، في التاسعة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربعًا بتوقيت المغرب العربي.

ستكون مباراة كرواتيا وهولندا على قنوات بي أن سبورتس عبر قنواتها " beIN Sports 1 HD Premium"،

Sport TV1 Portugal

TV 6 Sweden

TVE La 1 HD

Polsat Sport Extra



منتخب هولندا



تشكيل هولندا المتوقع لمباراة كرواتيا:





حراسة المرمى: جوستين بيلو.

خط الدفاع: دوموفريس، فان دايك، بوتمان، ناثان آكي.

خط الوسط: دي روون، دي يونج، فينالدوم.

خط الهجوم: بيرجوين، جاكبو، سيمونز.



تشكيل كرواتيا المتوقع للمباراة:



منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانوفيتش، سوتالو، إيرليك، بورنا سوسا.

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، مودريتش.

خط الهجوم: بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتش.







في سياق متصل، أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الإثنين الماضي، غياب لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت عن المنتخب في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا بسبب الإصابة.

وتعرض دي ليخت للإصابة في ربلة الساق، عضلة السمانة في مران المنتخب الهولندي استعدادا لمواجهة ضيفه الكرواتي بعد غد الأربعاء في الدور قبل النهائي من دوري الأمم.

وقرر المدرب إدخال مكانه دالي بليند في قائمة المنتخب الهولندي الذي يدربه المدير الفني رونالد كومان.

في سياق آخر، في الدور قبل النهائي يوم الخميس تجرى مباراة بين المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ونظيره الإسباني، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

ويتخلف عن الطواحين الهولندية، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، عن دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، لعدم تعافيه من الإصابة.

أشار الاتحاد الهولندي عبر حساباته الرسمية، أنه لن يكون ممفيس ديباي متاحاً لنهائيات دوري الأمم الأوروبية. نتمنى لك تعافياً سريعاً، ممفيس.

ديباي تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مارس خلال مباراة ودية ضد جبل طارق.

ولا يلعب ديباي منذ أكثر من شهر قبل عودته إلى صفوف فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية أبريل، لكن إصابته في ربلة الساق اليمنى عادت لـ صاحب 44 هدفاً في 88 لقاء دولي.







