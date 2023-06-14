السيسي: تكلفة المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بلغت 350 مليار جنيه (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة، كان مقررا أن تنتهي منذ عام، وكانت تكلفتها تتراوح بين 200 لـ250 مليار جنيه، متابعا أنّه بسبب الأحداث التي شهدها العالم، ارتفعت التكلفة إلى 350 مليار جنيه.

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3 مراحل من حياة كريمة هيعدوا 1000 مليار جنيه

وقال “السيسي” خلال جولته التفقديه بقرية الأبعدية في البحير: “يعني الـ3 مراحل هيعدوا 1000 مليار جنيه، دي مش فلوسي ولا فلوس الحكومة، دي فلوسكم”.

بافتخر إنّي من قرية الأبعادية

ووجهت إحدى المواطنات حديثها للرئيس، قائلًا: “نورتنا وشرفتنا ياريّس، وأنا دلوقتي بافتخر إنّي من قرية الأبعادية، لأن حضرتك عملتلنا حياة كريمة وحاجات جميلة جدا في القرية، وبقي عندنا طب أسرة، ودلوقتي بدل المريض في البيت محتارة أروح بيه فين ممكن يموت عندي بالليل، وبدل ما نجرى بيه على دمنهور دلوقتي بنروح بيه طب الأسرة جنبنا هنا”.

وتابعت: “كتر خيرك عملتلنا مركز تكنولوجيا للستات الكبار بدل ما يروحوا لمشاوير طويلة، وبنشكر حياة كريمة لأنها وقفت جنبي لأن جوزي متوفي وأنا أرملة وعينت ابني عشان يصرف عليا، وبنشكر حضرتك يا ريّس وكل حاجة جميلة عملتها”.

أول سائقة في البحيرة

وقالت سيدة أخرى تدعي روحية خميس، أول سائقة في البحيرة، إنّه لولا توجيهات الرئيس السيسي كانت ستشرد هي وأبنائها، قائلة: “أنا مسكت في كلمة حضرتك قولتها من 5 سنين إن الست قوية وتقدر تشتغل كل حاجة، ومسكت فيها وعملتلها دراسة جدوى ليا، والكلمة دي بقت ضهري وسندي، واتعلمت السواقة وسوقت ومشيت بقلب جامد ولما بمشي بقول الرئيس قال كده وخلاص، وكمان اتكرمت كأم مثالية في البحيرة، حضرتك فخر لينا ونصرة للمرأة”.