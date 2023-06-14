رصد 5 أطنان مخلفات إلكترونية خلال حملات أمنية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، وأسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط (5) قضايا عبارة عن (5 مصانع عشوائية "دون ترخيص" بمضبوطات بلغت 5,100 طن مخلفات إلكترونية ومصنعاتها محظور حيازتها أو تداولها وإعادة تدويرها".

كما ضبطت 10,7 طن منظفات منزلية ومصنعاتها مجهولة المصدر ودون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة – 5 أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر ودون بيانات ودون ترخيص أو موافقة بيئية – 6 أطنان، و5000 قطعة مخلفات نحاسية ومصنعاتها مجهولة المصدر دون بيانات أو موافقة بيئية مغشوش ومقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الاتجار وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها مستغلًا ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على (32 كرتونة بداخلها عدد مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية" بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.