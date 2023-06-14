الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب هولندا
منتخب هولندا

يستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره كرواتيا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فينورد في دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

 يسعى منتخب هولندا للفوز من أجل التأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية، بينما يأمل منتخب كرواتيا الذي حلَّ ثالثًا في مونديال قطر الأخير، في تخطي عقبة الطواحين الهولندية، من أجل العبور للمباراة النهائية.

 ينتظر الفائز من تلك المباراة، المتأهل من لقاء إيطاليا وإسبانيا من نفس الدور من البطولة.
 

موعد مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي الأمم الأوروبية:

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منتخب هولندا يضرب جبل طارق بثلاثية في تصفيات يورو 2024

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ثلاثي هجومي في تشكيل منتخب جبل طارق الرسمي أمام هولندا


 تنطلق مباراة هولندا وكرواتيا في دور نصف النهائي، في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت المغرب العربي.

 تنُقل مباراة كرواتيا وهولندا على قنوات بي إن سبورتس عبر قنواتها "beIN Sports 1 HD Premium"، 
Sport TV1 Portugal
TV 6 Sweden
TVE La 1 HD
Polsat Sport Extra

 في سياق متصل، كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الإثنين الماضي، غياب لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت عن المنتخب في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا بسبب الإصابة.

 تعرض دي ليخت للإصابة في ربلة الساق، عضلة السمانة في مران المنتخب الهولندي استعدادًا لمواجهة ضيفه الكرواتي بعد غدٍ الأربعاء في الدور قبل النهائي من دوري الأمم.

 سيدخل مكانه دالي بليند في قائمة المنتخب الهولندي الذي يدربه المدير الفني رونالد كومان.

على الجانب الآخر، في الدور قبل النهائي يوم الخميس تجرى مباراة بين المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ونظيره الإسباني، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

كما يغيب عن الطواحين الهولندية، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، عن دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، لعدم تعافيه من الإصابة.

أوضح الاتحاد الهولندي عبر حساباته الرسمية، أنه لن يكون ممفيس ديباي متاحًا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية، نتمنى لك تعافيًّا سريعًا، ممفيس.

 كان ديباي تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مارس خلال مباراة ودية ضد جبل طارق.

 لم يشارك ديباي منذ أكثر من شهر قبل عودته إلى صفوف فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية إبريل، لكن إصابته في ربلة الساق اليمنى عادت لـ صاحب 44 هدفًا في 88 لقاءً دوليًّا. 

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