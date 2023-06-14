الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حالة الطقس.. أجواء ربيعية ومعتدلة ليلًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ حالة الطقس في الاستقرار بشكل كبير اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 34 درجة مئوية، وفقًا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

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وستكون الأجواء خلال فترة النهار تكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة بجنوب الصعيد، كما أن الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ستؤثر على محافظات الجمهورية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل الأجواء تكون معتدلة تماما وربيعية، خاصة أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح سرعاته أقل بكثير من التي تم مشاهدتها بالأمس، وتسجل ما بين الـ30 إلى 35 كم على الساعة، مما يساعدنا أكثر بالإحساس بالفترات الربيعية. 

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