ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الاتجار وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها مستغلاً ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على (32 كرتونة بداخلها عدد مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية " بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.