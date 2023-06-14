إزالة 48 حالة تعدٍ بالشرقية ضمن المرحلة الثانية بالموجة الـ21

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن جهود الحملة أسفرت حتى اليوم عن إزالة 48 حالة تعدٍ على مساحة 2203 متر مباني، و58 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 25 حالة تعدٍ على مساحة 2203 متر مباني، و23 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، على مساحة 58 فدانا و18 قيراطا، بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات بالشرقية

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.