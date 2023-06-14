سقوط المتهم بالنصب على شخص بأسلوب انتحال الصفة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على مالكي المحال التجارية بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص، يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية "أمكن ضبطه"، وتبين أنه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد "ضبط وإحضار" ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أقر بارتكابه 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس ديلر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بمنطقة الجيزة، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

سقوط تاجر مواد مخدرة في قبضة أجهزة الأمن

فيما سقط تاجر مواد مخدرة في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورصدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه، وبإعداد كمين للمتهم، عقب تحديد الأوكار التي يتردد عليها المتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية " بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.