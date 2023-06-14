بنك مصر يحصد جوائز أفضل العمليات التمويلية

أعلنت مؤسسة EMEA Finance ;جوائزها عن عام 2022، وحصد منها بنك مصر العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية على مستوى إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022، وهي أفضل عملية تمويل هيكلي بأفريقيا.

وأفضل تمويل مشترك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، أفضل عملية تمويل هيكلي بشمال أفريقيا، أفضل تمويل بالعملة المحلية بأفريقيا، أفضل عملية إعادة هيكلة بإقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أفضل عملية تمويل مشروعات، أفضل عملية تمويلية عن مشروع ترفيهي بأفريقيا، أفضل عملية تمويلية في مجال البنية التحتية، أفضل عملية تمويلية في قطاع الاتصالات، وأفضل عملية تمويلية في قطاع الصناعة.

قام باستلام الجوائز محمد خيرت- رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة و مجموعة من فريق العمل بالقطاع في الاحتفال المهيب الذى نظمته مؤسسة EMEA Finance العالمية بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز .

وقال بنك مصر إن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مؤسسة EMEA Finance بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز تتويجا لاستمرار ريادة البنك ضمن المراكز المتصدرة لقوائم مؤسسة بلومبرج العالمية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة و تمويل المشروعات في مختلف المجالات خلال عام 2022؛

وحافظ بنك مصر على ريادته على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2022 كخامس أفضل بنك في ترتيب و تسويق القروض المشتركة و تمويل المشروعات فضلا عن حصول البنك على عدد من الجوائز الرائدة والمتخصصة في مجال ائتمان الشركات خلال عامي 2022 و 2023 من قبل كل منGlobal Business Outlook Awards و Cosmopolitan The Daily Business Awardsو Global Brands Magazine و BT Banking & Finance،

وأوضح البنك أن هذا يعد تأكيدا للأداء المتميز للبنك و نتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

وأضاف البنك أن هذه الجوائر دليلا على نجاح البنك في إتمام عمليات تمويل ناجحة بالتعاون مع العديد من وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الدولية، والمشاركة مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي المصري في ترتيب وتسويق أكثر من 20 تمويل مشترك خلال العام بلغ إجمالها حوالي 94.8 مليار جنيه مصري.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى31 ديسمبر 2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 94.8 مليار جم وذلك في العديد من القطاعات (التطوير العمراني، الكهرباء، الاستثمار العقاري، نقل بحري و نهري، اتصالات و تكنولوجيا المعلومات، البترول) بلغت قيمة حصة بنك مصر في تلك العمليات 57.9 مليار جم تقريبا.