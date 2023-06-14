وفد إفريقي يزور الفيوم للتعرف على تجارب مصر الناجحة في الري

زار محافظة الفيوم، وفد إفريقي، للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال الرى، والتعرف على التجارب الفريدة فى التحول من الري بالغمر إلى الرى الحديث.

وتابع أعضاء الوفد الإفريقي مشروعات ترشيد استخدام مياه الري "تبطين الترع وتأهيل المساقي" ومشروعات الصرف المغطي، للتعرف على تجارب مصر الناجحة في تعزيز الوعي بأهمية المياه.

وضم الوفد الإفريقي 15 متدربا من دول "بتسوانا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجامبيا، وليسوتو، وكينيا، وإريتريا، ورواندا، وزيمبابوي، وليبيريا، وبوروندي، والكاميرون، ونيجيريا، ومالاوي".

جاءت الزيارة بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الفيوم، وشملت زيارة إحدي المزارع بمركز سنورس والتي تم تجهيزها بنظام الرى الحديث "تنقيط ورش"، ثم قام الوفد بزيارة مشروع تأهيل الترع ببحر المحجرة بمركز الفيوم، وبعدها تم عقد اجتماع مع روابط مستخدمي المياه بمقر رابطة بحر العزب بمركز الفيوم، واختتمت بزيارة منطقة للصرف المغطي بأبو دنقاش التابعة لمركز أبشواي، وذلك لمشاهدة تجارب الري الحديثة على الطبيعة، والتعرف على فوائدها التي تعود بالنفع على المزارعين.

تأتي زيارة الوفد الإفريقي لمحافظة الفيوم، علي هامش البرنامج التدريبي، الذي ينفذه قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بمركز التدريب بمدينة السادس من أكتوبر، لمدة 10 أيام خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 21 يونيو الجاري، بعنوان "إدارة أنظمة الرى والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة بأفريقيا" وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية وهيئة تنمية الغذاء والحبوب للمناطق القاحلة بالاتحاد الأفريقي.

استمرار أعمال تأهيل الترع والمجاري المائية بالفيوم

جدير بالذكر أن مديرية الري بصدد تنفيذ عدد 46 عملية لتأهيل المجاري المائية، حيث تم نهو عدد 17 مشروعاً خلال الفترة الماضية، وجاري العمل بعدد 29 مشروعاً، وأن ما تم نهو أعماله بالفعل، تأهيل بحر الجرجبة من الفم إلى 6,950 كم، وتأهيل بحر قصر الجبالي العالي من الفم إلى 2,3 كم، بجانب نهو أعمال تأهيل جنابيات بحر الجرجبة، وإعادة تأهيل محطة رفع مصرف القاطع الشرقي وبطس سعيد ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربي، فضلاً عن نهو عمليتي أصلان "أ"و "ب"، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وجاري العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 64,75%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 74%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 41%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 98%.