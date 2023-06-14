240 الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022- 2023.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة، والثانوي العام خدمات 230 درجة، والثانوي الخاص 220 درجة، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم تبلغ 1177 فصلًا دراسيًا تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ (136838) طالبًا وطالبة حضر منهم (135706) طلاب وطالبات ونجح منهم (116583) طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.