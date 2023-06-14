ندب الطب الشرعي لكشف غموض العثور على فتاة متحللة بجوار والدتها

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثمان فتاة داخل مسكنها في الدقي وبجوارها والدتها القعيدة، وذلك لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

كما قررت النيابة، انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للمتوفية وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثمان فتاة داخل مسكنها في الدقي، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها، وتم نقلها إلى المشرحة.

في سياق آخر، وقع حادث تصادم أتوبيس مع تروسيكل، اليوم الأربعاء، على طريق «بلبيس- العاشر من رمضان»، وهو ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب مع تروسيكل، على طريق (بلبيس - العاشر من رمضان)، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا بإصابات متنوعة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فيما تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

ويواجه المتهم الأول، تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.