محافظ الدقهلية يهنئ أصول دين الأزهر بالمنصورة بحصولها على شهادة الجودة

قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التهنئة إلى كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة؛ بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد محافظ الدقهلية خلال استقباله الدكتور نبيل زاهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في نشر الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

محافظ الدقهلية

وثمن محافظ الدقهلية جهود علماء جامعة الأزهر في خدمة المجتمع وتنويره ضد الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة تعد منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها.

شيخ الأزهر يشارك في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي



يشارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأربعاء فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية فى تعزيز واستدامة السلام.

ومن المقرر أن يلقى كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل وأهمية ذلك فى نشر السلام واستدامته كما سيسلط فضيلته الضوء على رسالة الإسلام السمحة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين.

يشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذى تضطلع به القيادات الدينية فى ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها فى تعزيز السلام

تعد هذه هى المرة الأولى التى يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات التى تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين وأكبر قائدين دينين فى العالم ممثلين فى رمزى السلام فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس اللذين وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية فى عام 2019 وتشاركان معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان

اختتم مجلس حكماء المسلمين مشاركته فى المعرض الدولى للنشر والكتاب بالعاصمة المغربية الرباط 2023 بنجاح لافت بعد أن شهدت هذه المشاركة تفاعلا وإقبالا متميزا من قبل رواد المعرض الذين حرصوا على الاطلاع على أحدث إصدارات المجلس والمشاركة فى فعاليات البرنامج الثقافى الذى يهدف إلى تعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك

وعلى مدى إحدى عشر يوما التى تمثل فترة انعقاد المعرض من 1 إلى 11 يونيو الجارى نجح جناح مجلس حكماء المسلمين فى جذب اهتمام كافة شرائح المجتمع المغربى بالإضافة إلى عدد من أبرز الأكاديميين والأساتذة البارزين والباحثين فى مختلف المجالات لا سيما المهتمين بعلم الأديان وتحقيق التراث وقضايا السلم الأهلى والتعايش

كما تميزت الأنشطة التى نظمها جناح المجلس والتى تضمنت ندوات ولقاءات ومناقشات بقدرتها على إلهام الحوار المثمر وتعميق الفهم المشترك للقضايا المهمة التى تواجه المجتمعات فى عصرنا الحالى وهو ما جذب أيضا اهتمام المؤسسات الفكرية والمعاهد والجامعات التى حرصت طيلة أيام المعرض على إيفاد طلبتها الباحثين لحضور الفعاليات المعرفية والحلقات النقاشية التى ظل ينظمها الجناح بشكل يومى

أوضح الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام أن المعرض الدولى للنشر والكتاب فى الرباط يمثل أحد أهم المنصات الفكرية والثقافية التى يحرص مجلس حكماء المسلمين على المشاركة فيها من خلال مجموعة متميزة من الإصدارات الفكرية الصادرة عن دار الحكماء للنشر بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والندوات الثقافية التى تهدف إلى نشر ثقافة السلام والتعايش الإنسانى وتعزيزها

أشار الأمين العام أن مشاركة مجلس حكماء المسلمين فى معارض الكتب حول العالم تأتى انطلاقا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الهادفة إلى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة وغير المسلمة ونشر قيم الحوار والتسامح والأخوة الإنسانية