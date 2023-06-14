16 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

يتنافس 16 مرشحًا من تجار الإسماعيلية في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية لدورة 2023/2027 على 7 مقاعد بينهم 4 مرشحين من مجلس الإدارة السابق في الانتخابات المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 17 يونيو.

وتشهد الانتخابات منافسة ساخنة بين المرشحين حيث يخوض 12 من المنافسين الانتخابات على قائمتي الشهبندر والمستقبل فيما يخوض 4 أخريين الانتخابات مستقلين.

وعلمت الوفد الإلكترونية أن المرشحين وهم ابراهيم خميرة والذي يتصدر قائمة الشهبندر ومعه محمد ابو القاسم ومحمود موندين ومحمود مرزوق ومحمد العقاد. فيما يتصدر قائمة المستقبل جلال ابو الطاهر ووائل اديداس وصابر حمام واحمد سامي سليم وسعيد شعيب وعلي العدوي وحاتم العدوي.ويخوض الانتخابات مستقل المرشحين حسام حسين وسليمان الحوت وعبد الرؤوف العدوي وعماد البطل.

خوض 4 من أعضاء المجلس الحالي الانتخابات

وتظهر الترشيحات خوض 4 من أعضاء المجلس الحالي الانتخابات وهم ابو الطاهر وخميرة واديدادس وشعيب .فيما تظهر الترشيحات الدفع بثلاثة مرشحين من عائلة واحدة في الانتخابات وهم حاتم العدوي وعلي العدوي وعبد الرؤوف العدوي والثلاثة مرشحين يعتمدون على سيطرة وشعبية وانتشار عائلاتهم في مجال التجارة بالاسماعيليه.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه انتشار اللافتتات في شوارع الإسماعيليه وفي محيط المقر الانتخابي والمقرر بنادي الشجرة وفي الأماكن التجارية لدعم المرشحين.

وقالت مصادر رسمية بالغرفة التجارية لبوابة الوفد الإلكترونية إن الناخب من المقرر أن يدلي بصوته في بطاقة لاختيار 7 مرشحين دون التقيد بالقوائم المعلن عنها وله مطلق الحرية في اختيار مرشحيه.

واشارت المصادر أنه عقب إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية وإعلان أسماء الـ7 أعضاء الفائزين يقوم وزير التجارة بتعيين 7 أعضاء آخرين لاستكمال عضوية مجلس الغرفة بنحو 14 عضوًا يتم من خلالهم انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والنواب وهيئة المجلس.

ويترأس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيليه حاليا المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب.