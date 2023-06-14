السيسي يلتقي بعدد من أهالي قرية الأبعادية في البحيرة| فيديو

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة ، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه بقرى بدر بالفيوم



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا و توفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية متكاملة وهي امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبع سنوات الماضية والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

كما أكد المحافظ أن البحيرة تٌولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياه كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقرية الخرطوم بمركز بدر إحدى قرى المبادرة والتي تم الانتهاء من تنفيذ عدد 21 مشروع بالقريه بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليونا و64 ألف جنيه.

وتضمنت الأعمال محطة رفع الصرف الصحي وشبكات ووصلات منزلية خط طرد لمحطة معالجة بدر ورصف طريق الخرطوم ومد شبكة مياة الشرب إلى الجزء الغربى من القرية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة تعليم أساسي وعمل ملعب اكريليك بها و مشروع انشاء ملعب خماسي و مبني اداري لمركز الشباب دور ارضي و مشروع احلال وتجديد شبكه الكهرباء والإنارة العامة و شراء سيارة جمع قمامه ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنازل بالقرية.

كما تفقد سيارة القوى العاملة المتنقلة لتدريب ابناء القرية على الحرف المختلفة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والسيارة مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني من (خياطة وتفصيل – كهرباء - سباكة صحية).

وتابع المحافظ سير عملية التدريب ، ومدى الاستفادة التي حققتها عملية التدريب، حيث تم تنفيذ ١٣ دورة تدريبيه عبارة عن ١٠ دورات تفصيل وخياطة و٢ سباكه صحيه ودورة كهرباء باجمالي عدد ١٤٤ متدرب بجانب عمل ندوات تثقيفيه وذلك خلال ١٠ شهور الماضية.

بالإضافة إلى قرية علي مبارك بمركز ومدينة وادي النطرون حيث تم تنفيذ 12 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و 330 ألف جنيه وقرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر

حيث تضمنت أعمال تطوير تلك القرى تنفيذ 110 مشروع في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي - مياة الشرب - الطرق والكباري الري - الصحة - الطب البيطري - الكهرباء - تدعيم الوحدات المحلية التعليم - وغيرها من القطاعات )، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 385 مليون و 800 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.