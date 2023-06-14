الإمارات دبي الوطني - مصر يتعاون مع "بُنى" لتسهيل المدفوعات عبر الحدود

وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اتفاقية شراكة مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل "صندوق النقد العربي"، وذلك بهدف تسهيل المدفوعات والتحويلات في المنطقة العربية.

انطلقت هذه الشراكة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتتوسع في مصر لتحقيق الرقمنة الشاملة،

وستمكِّنُ هذه الشراكة التاريخية مع منصة "بُنى" عملاءَ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر من إجراء المدفوعات والتحويلات المالية في المنطقة بصورة أسرع وأكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كواحد من أكثر البنوك ابتكاراً في المنطقة.

وتوفر منصة "بُنى" للدفع عبر الحدود خدمات مقاصة وتسوية سلسة بعملات متعددة في جميع أنحاء المنطقة العربية وتهدف إلى تشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مما يحفز حركة التجارة بينها ويولد فرصاً استثمارية أكثر.

قال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر:

تشكّل شراكة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر مع منصة ’بُنى‘ دليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لدعم عملائنا ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بسرعة وكفاءة عالية لمواكبة البيئة الرقمية سريعة التغيّر والتطوّر.

ويُعد التحالف مع نظام الدفع ’بُنى‘ خطوة مهمة ستعزز استراتيجيتنا للمدفوعات ليحظى عملاؤنا بتجربة دفع رقمية فورية سلسة وآمنة ومعقولة التكلفة.

وفي المستقبل، نتطلع إلى تحقيق كامل الاستفادة من قدرات هذا النظام واغتنام الفرص التي ستثمر عنها الشراكة بين ’بُنى‘ والبنك المركزي المصري وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر في ضوء التحوّل الذي سيشهده نظام الدفع في المنطقة".

من جانبه، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بُنى للمدفوعات العربية): "بدعم من البنك المركزي المصري، يسعدنا انضمام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر إلى شبكة البنوك المشاركة في منصة بنى، فهذا الانضمام يعزز جهودنا في دعم العلاقات التجارية في العالم العربي ويرفع القيمة المضافة للمشاركين وعملائهم.

ونتطلع قدماً إلى التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر للإستمرار في تطوير المدفوعات عبر الحدود في المنطقة."