كشفت الجمعية الفلكية في جدة عن مرور كويكب LZ 2023 بالقرب من الارض اليوم الاربعاء، وسيكون في أقرب مسافة من الارض خلال العشر سنوات المقبلة، وسيكون خافت وغير مرئي للعين المجردة ولا يوجد أي خطر من اصطدامه بكوكب الارض.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن كويكب LZ 2023:

يبلغ قطركويكب LZ 2023 ما يقرب من 19 مترًا ويتحرك بسرعة 13.6 كيلومتر بالثانية.

سيكون الكويكب في أقرب مسافة 317،060 كيلومتر، وسيبلغ لمعانه الظاهري +18.

والكويكب يكوكب صغير يتخذ مدارًا حول الشمس أو حول أحد الأجرام الكونية مثل كواكب المجموعة الشمسية.

تطلق هذه التسمية غالبًا على تلك الموجودة في حدود المجموعة الشمسية الداخلية.

وتعد الكويكبات أجسام صخرية من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي منذ نحو 4.5 مليار سنة.

اصطدام كويكب بالارض

كما يعتقد بوجود الملايين من الكويكبات معظمها في حزام بين مداري المريخ والمشتري.

وفي عام 1908م، تسببت صخرة قطرها 40 مترًا في حدوث أكبر اصطدام بالأرض في التاريخ الحديث، عندما انفجرت بسماء تونغوسكا في سيبيريا.

الكويكب 2023 LZ ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

الكويكب 2023 LZ كما يعتبر كويكب LZ بحجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية للغاية، وتسبب في موجه اصطدام في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية.

ويعد اكتشاف مثل هذه الكويكبات فرصة لتعلم المزيد حولها مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.