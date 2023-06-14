وصول 28 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء 2023/6/14، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة و597 شاحنة بضائع و109 سيارة

حيث شملت حركة الواردات 31000 طن بضائع عامة ومتنوعة و269 شاحنة بضائع و107 سيارات.

بينما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و328 شاحنة بضائع و2 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة Viet thuan وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.

يستقبل الميناء السفينة الحرية1

وتغادر الميناء العبارة القاهرة

واستقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس

وغادرت الميناء السفينة امل

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و341 شاحنة بضائع

و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2468 راكبا بموانيها

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة