الدكتور سويلم يستقبل وزير الموارد المائية بالجمهورية التونسية

في إطار إستضافة مصر لفعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣ .. إستقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، عبد المنعم بيلاتى وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية .

وقد أعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ، متوجها بالشكر للجمهورية التونسية على موقفها الداعم لمصر فى ملف المياه .

ولفت، إلى التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتونس ، خاصة تحديات التغيرات المناخية التى توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والافريقية ، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع الخسائر والاضرار الناتجة عن تغير المناخ والتى تم إقرارها خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 .

وأشار الدكتور سويلم، لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين (AWARe) ، معرباً عن أمله في مشاركة كافة الدول الأفريقية في هذه المبادرة الهامة التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء .

كما دعا الوزير التونسى لزيارة مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة التكيف ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .

وأكد، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال المياه من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد مجالات التعاون وسبل تبادل الخبرات الفنية .

وأشار الوزير التونسى لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير لقطاع المياه بالدول العربية ، مؤكدا على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن المائى بالدول العربية فى ظل ما تواجهه هذه الدول من تحديات ، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائى ، مشيرا لمجهودات الدولة التونسية لحوكمة إدارة المياه وحصاد مياه الأمطار وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا والتوسع فى تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة بإستخدام مصادر الطاقة الغير تقليدية .