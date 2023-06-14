الشرطة البريطانية تداهم منزلين في نوتنجهام بعد حوادث أمنية متفرقة

داهمت الشرطة البريطانية منزلين بعد حوادث أمنية متفرقة في مدينة نوتنغهام، بعد أن استيقظ سكان مدينة نوتنغهام البريطانية على 3 حوادث متزامنة، دفعت الشرطة البريطانية إلى إغلاق 6 طرق؛ داعية المواطنين إلى البقاء بعيدًا عن منطقة الحادث.

وطالبت هيئة النقل العام في بريطانيا، السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة.

وأكدت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، مشيرة إلى وقوع 3 حوادث تعتقد أنها مرتبطة ببعضها، أولى تلك الحوادث وقعت في اليكستون، حيث تم العثور على جثتين في الشارع، والثانية وقعت في شارع ميلتون عندما حاولت شاحنة دهس 3 أشخاص، بينما كانت الثالثة بعد العثور على جثة رجل في طريق مجدالا.

ووصفت الشرطة، الحادث بالمروع والمأساوي، ودعت المواطنين إلى التحلي بالصبر مؤكدة مواصلة إجراء التحقيقات وضرورة إبقاء بعض طرق المدينة مغلقة.

بريطانيا: حادث الهجوم على مركز لقوات الحدود كان بدافع إرهابي

وقالت الشرطة البريطانية إن حادث إلقاء قنابل حارقة من جانب شخص على مركز للهجرة تابع لقوات الحدود في بلدة دوفر جنوب شرقي البلاد، الذي وقع الأسبوع الماضي، كان بدافع "إرهابي".

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الصحة العقلية

وأضافت الشرطة حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز الإنجليزية اليوم، أنه "بعد النظر في الأدلة التي جُمعت حتى الآن في القضية، بينما هناك مؤشرات قوية على أن الصحة العقلية كانت من المحتمل عاملًا، فإنه من المقنع أن تصرفات المشتبه به كانت مدفوعة في المقام الأول بفكر متطرف".

حادث إرهابي

أكدت أن ما تم التوصل إليه بشأن القضية يستوفي المعيار الأدنى لاعتباره حادث إرهابي.

مدينة هاي وايكمب بمقاطعة باكينجهامشير جنوب شرقي إنجلترا

كان شخص يُدعى أندرو ليك (يبلغ من العمر 66 عامًا) من مدينة هاي وايكمب بمقاطعة باكينجهامشير جنوب شرقي إنجلترا، قد قتل نفسه بعد إلقاء عبوتين أو ثلاث بها مواد حارقة خام على موقع بمقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا يوم الأحد الماضي.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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