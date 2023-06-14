ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا في زيارة رسمية يشارك خلالها في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الديوان الملكي قوله إنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر (..) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (..) اليوم الأربعاء متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية".

ويلتقي ولي العهد السعودي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفد بلاده المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.

كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس 19 يونيو/حزيران الجاري.

