طقس اليوم الأربعاء.. 3 ظواهر جوية وفرص لسقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشيد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار 34 درجة مئوية، فيما تسجل الإسكندرية 28 درجة، وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 44 درجة مئوية نهارا.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

وبشأن حالة الطقس اليوم توقعت الارصاد الجوية تعرض البلاد لـ 3 ظواهر جوية ، انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، محذرة من استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار التى تصل إلى رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

وأرجعت الأرصاد الجوية حالة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد أمس إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية صاحبها سقوط الأمطار على مدن الدلتا والقاهرة والقناة المصحوبة بالرعد على فترات متقطعة، بسبب التأثر بمنخفض جوي على سطح الأرض، جلب كتلة هوائية مرتفعة في درجة حرارتها مصدرها صحراوي.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه من المعروف بشأن تقلبات حالة الطقس أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، إذ إن السمة الرئيسية في فصل الربيع هي تكوَّن المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلاد، ويكون مركزها الصحراء الغربية، فيصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة أمر وارد، ويظهر على فترات متقطعة، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.