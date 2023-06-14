انطلاق دورة الاتحاد النرويجي التدريبية بحضور دينا الرفاعي

انطلقت دورة الاتحاد النرويجي، الخاصة بتدريب مدربات كرة القدم، بإحدى فنادق القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة المصري، والمشرفة على ملف الكرة النسائية.

إقرأ أيضًا..

وتهدف الدورة إلى رفع المستوى الفني والتقني للمدربات المصريات في مجال كرة القدم، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وشاركت في الدورة التدريبية، ٢٤ مدربة، من مختلف محافظات مصر، وشهدت استحسان كبير من الحاضرات.

ترتيب المنتخب النرويجي بتصنيف الفيفا



يذكر أن المنتخب النرويجي للسيدات يتواجد بالمركز الـ12 بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمنتخبات السيدات حول العالم.

وكانت دينا الرفاعي قد أعلنت في وقت سابق، عن تخصيص دورة للفتيات، من أجل الحصول على الرخص التدريبية المحترفة، لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.



في سياق متصل أعلن نادي المقاولون العرب تدشين قطاع كرة القدم النسائية بالنادي بتأسيس فريق أول وأكاديمية وفريق لمواليد 2005 على أن تجرى الاختبارات داخل النادي يومي الجمعة والثلاثاء في الخامسة مساء لاختيار العناصر التي ستنضم للفريق الأول ولمن يرغب في الانضمام للأكاديمية.

وتجري الاختبارات تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين سعيا من النادي لمواكبة التطور وصناعة قطاع كرة قدم نسائية ينافس بقوة من خلال اختيار أفضل العناصر.

مواعيد الاختبارات لكل الأعمار السنية يومي الجمعة والثلاثاء الخامسة مساء بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قرر تأسيس فريق كرة قدم نسائية للمشاركة في بطولة دوري السيدات الممتاز بعدما قامت أندية آخرى في الفترة الأخيرة بتلك الخطوة أيضًا.



كما أسس كلا من ناديا بيراميدز وفيوتشر فريق كرة قدم نسائي، من أجل المشاركة في الدوري.