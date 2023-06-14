الشباب والرياضة تواصل استعداداتها لاطلاق مبادرة "يوم الخير " على مستوي المحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنميه الشباب - إدارة الفتاة والمرأة ، تنفيذ فعاليات مبادرة "يوم الخير ..لبسك لغيرك عيد " ، بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.

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ومن المقرر تنفيذ المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب ، ومنها مركز شباب كفر الصلاحات بمحافظه الدقهلية، مركز شباب مدينه أبشواي وسنورس بمحافظة الفيوم ، مركز شباب القرصين بمحافظة اسيوط ، اما الشرقيه فكانت من خلال مراكز شباب المستقبل العاشر ،السلام ،الشوبكى ،المهدية ،العجمى ،مشتول ،نزلة العرين ،مباشر، شينبارة الميمونة ، وكذلك مراكز شباب العدوة ومغاغة وبنى مزار ومطاى وسمالوط والمنيا وابوقرقاص وملوى وديرمواس، بمحافظة المنيا ، كذلك مركز شباب عاصم ، ومركز شباب دمشيت بمحافظة الغربية ، اما في محافظة الإسكندرية فشهد مركز شباب الشهيد مهيد الهواري و الشهيد مهيد استعدادات " يوم الخير ".

وتستهدف المبادرة ، التي سيتم تنفيذها قبيل عيد الأضحى المبارك للأسر الأكثر احتياجاً ، حيث سيتم توفير الملابس وتوزيعها عليهم ، وذلك بعد عدة مراحل من جمع الملابس من المتبرعين وفرزها وتنظيفها وكيها ،ثم تغليفها بالشكل المناسب وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الخاصة .

ختام منافسات بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر اختتمت وزارة الشباب والرياضة، منافسات بطولة السباحة الأولى بمراكز شباب المحافظات الحدودية، وذلك بنادي سينزو الرياضي بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ووسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنافسات البطولة لمراكز شباب المحافظات الحدودية، في إطار حرص الوزارة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأشار الوزير علي استمرار نهج الدولة المصرية من خلال الوزارة في تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية، وتكثيف المشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بذلك.



جاءت نتائج بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية كالتالي ؛ بفوز محافظة البحر الأحمر بالمركز الأول ب 71 ميدالية ذهبية، 48 ميدالية فضية، 28 ميدالية برونزية، جنوب سيناء بالمركز الثاني ب 18 ذهبية، 26 فضية، و17 برونزية، وأسوان في المركز الثالث ب ذهبية واحدة، 7 ميداليات فضية، و25 برونزية، ومطروح ب 7 فضيات، و13ميدالية برونزية.

يذكر أن بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية، أُقيمت بمشاركة 360 سباح من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الاحمر، مطروح، أسوان، والوادى الجديد.