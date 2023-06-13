وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعقد معه اجتماعا بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.

اجتماع الوزير والمحافظ تناول سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، وأيضًا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

اجتماع "القصير وفودة" ناقش تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وأيضًا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.