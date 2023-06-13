الإيطالي نيكولا إنوسنتين مديرا رياضيا لنادي الفتح السعودي

أعلنت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق مساء اليوم الثلاثاء تعاقدها مع الإيطالي نيكولا إنوسنتين لتولى مهمة المدير رياضي بالنادي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " الفتح يعين الإيطالي نيكولا إنوسنتين مديراً رياضياً .

وجاء قرار إدارة الفتح بتعاقد مع مدير رياضي للنادي في إطار الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بجميع ألعاب النادي وفي مقدمتها كرة القدم.

مسيرة الإيطالي نيكولا إنوسنتين المدير الرياضي الجديد بنادي الفتح

سبق لإنوسنتين المساهمة في تطوير الكثير من العلامات التجارية الرياضية، كما عمل كمستشار مع وزارة الرياضة من خلال أكاديمية مهد.

عمل بالعديد من الأندية العالمية أبرزها إنتر ميلان الإيطالي ، برشلونة الإسباني ، إشبيلية الإسباني ، ليون الفرنسي ، شالكه الألماني ، سلتيك الإسكتلندي ، بولونيا الإيطالي .

كما تم اختياره من قبل فيفا من ضمن 39 مدراء تنفيذيين ليكون ضمن برنامج الفيفا لدبلوم الأندية.

مسيرته الكروية

لعب نيكولا إنوسنتين في العديد من الأندية الدوري الإيطالي والالماني وكما خاض تجربة احترافية في سكوتلاندا والولايات المتحدة.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفتح مشواره في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المنقضي وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة، جمعهم من الفوز في 13 مباراة وخسر في مثلهم وتعادل في 4 لقاءات.