محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير الزراعة دعم الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين

التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة لبحث بعض الموضوعات الهامة المشتركة، وأسفر الاجتماع عدة نتائج وتوصيات هامة منها استمرار دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه سنويا لري الزراعات بشرم الشيخ

التصديق علي استمرار دعم المحافظة بمبلغ 35 مليون جنيه بزيادة 10٪؜ سنويا.

دعم المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه شهريا بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة بشرم الشيخ، الموافقة وتسهيل استخراج عدد 3 سكوتر كهربائي لصالح المحافظة دعما من أبوظبى بدون جمارك وضرائب

إنهاء مشكلة معرض بيع المنتجات البدوية بمطار شرم الشيخ الدولى حيث وجه وزير المالية بقيام القائمين على المشروع بزيارة لمصلحة الجمارك لاختيار المكان المناسب وإنهاء الإجراءات علي الفور.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء لوزير المالية لاستجابته الفورية لإنهاء اية مشكلات متعلقة بالمحافظة وتيسير الإجراءات ودعم المحافظة وخاصة مدينة شرم الشيخ للحفاظ علي مكتسبات مؤتمر تغير المناخ، ومساهمته في الحفاظ علي مظهر شرم الشيخ الحضاري الذي يشيد به جميع الوافدين وزائري المدينة الساحرة.

حضر الاجتماع كلا من المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وهيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظه، وطارق عبدالله مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.