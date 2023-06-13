أمن المنيا ينجح فى القضاء على خصومة ثأرية

فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها مديرية أمن المنيا ، لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات ، تم قبول عزاء الطفل محمد.حنفي الذي لقي مصرعه علي يد طفل آخر بشارع التوحيد .

بجهود لجنة فض المنازعات الثأريه بملوي ، وتحت رعاية اللواء مدير أمن المنيا ، واللواء حكمدار المديرية، واللواء مدير إدارة البحث ، واللواء حكمدار جنوب المنيا ، تم اليوم الأثنين الصلح في خصومه ثأرية بين عائلة السماكين ، وعائلة القطايطه ببندر ملوي محافظة المنيا .

وذلك بفضل الجهود المخلصة للعقيد علاء جلال رئيس البحث الجنائي لجنوب المنيا، ويذكر أن الخصومة الثأريه كانت العام الماضي ، على خلفية طعن الطفل محمد.حنفي يوسف السن ١٢ سنة، أثناء لعب الكرة ، مما ادى لوفاته فى الحال ، وذلك بتاريخ ٧ أبريل العام الماضي

ووجهت النيابة العامة ، تهمة القتل ليوسف جمال كامل محمد ، وجرت احداث الواقعة فى بندر ملوي ، وقد تمكن رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد علاء جلال ، الذى نجح خلال السنوات الماضية فى أنهاء أكثر من ١٢٥ خصومة ثأرية من اقناع طرفي الخصومة بالصلح والتراضى ، وقبول العزاء وحمل الكفن من قبل عم القاتل ، مع شرط جزائي قدره ٢ مليون جنيه، وسط فرحة غامرة من أبناء ملوى بنجاح الأمن ، ورجال المصالحات العرفية فى أنهاء الخصومة الثأرية.