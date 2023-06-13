الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أمن المنيا ينجح فى القضاء على خصومة ثأرية

الجلسة العرفية
الجلسة العرفية

فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها مديرية أمن المنيا ، لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات ، تم قبول  عزاء الطفل محمد.حنفي الذي لقي مصرعه علي يد طفل آخر بشارع التوحيد .

بجهود لجنة فض  المنازعات الثأريه بملوي ، وتحت رعاية  اللواء مدير أمن المنيا ، واللواء حكمدار المديرية، واللواء مدير إدارة البحث ، واللواء  حكمدار جنوب المنيا ، تم اليوم الأثنين الصلح في خصومه ثأرية بين عائلة السماكين ، وعائلة القطايطه ببندر ملوي محافظة المنيا .

 وذلك بفضل الجهود المخلصة للعقيد علاء جلال رئيس البحث الجنائي لجنوب المنيا، ويذكر أن الخصومة الثأريه كانت العام الماضي ، على خلفية طعن الطفل  محمد.حنفي يوسف السن ١٢ سنة،  أثناء لعب الكرة ، مما ادى لوفاته فى الحال ، وذلك بتاريخ ٧ أبريل العام الماضي 

ووجهت النيابة العامة ، تهمة القتل ليوسف جمال كامل محمد ، وجرت احداث الواقعة فى بندر ملوي ، وقد تمكن  رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد علاء جلال ، الذى نجح خلال السنوات الماضية فى أنهاء أكثر من ١٢٥ خصومة ثأرية من اقناع طرفي الخصومة بالصلح والتراضى ، وقبول العزاء وحمل الكفن من قبل عم القاتل ، مع شرط جزائي قدره ٢ مليون جنيه،  وسط فرحة غامرة من أبناء ملوى بنجاح الأمن ، ورجال المصالحات العرفية فى أنهاء الخصومة الثأرية.

الجريدة الورقية