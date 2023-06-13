سيراميكا يهزم الحدود وديا استعداد لكأس مصر

فاز فريق سيراميكا كليوباترا، على حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية بستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

سجل رجب نبيل هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٧٠ وتعادل داوودا للحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقة واحدة يضيف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني.

بدأ فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل يضم: عامر عامر في حراسة المرمى، عبد الرحمن بودي ومحمود البدري ومروان الصحراوي ومحمد ناصف في الدفاع، محمد توني ومحمد كناريا ومحمود نبيل في الوسط، أحمد القرموطي ومحمود زلاكا وصلاح محسن في الهجوم.

دفع حلمي طولان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بعدد كبير من اللاعبين ، مثل محمد عادل وجابريل شيكودي وجاستس آرثر وكونستانت وايو وأيولا ومحمد عنتر.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون يوم ٢٢ يونيو الجاري في دور الـ١٦ لكأس مصر.