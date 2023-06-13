قرار جديد في ايداع سائق دهس مهندسًا بـ" اللودر"لـ مستشفى الأمراض النفسية

أمرت محكمة القاهرة الجديدة المختصة، اليوم الثلاثاء، باستمرار إيداع سائق اللودر المتهم بدهس مهندس حتى الموت، وذلك فى مستشفى الأمراض النفسية 45 يوما وكتابة تقرير بمدى سلامة قواه النفسية.

تفاصيل دهس سائق مهندسًا بـ" اللودر"بالقاهرة الجديدة

والجدير بالذكر ، أنه كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ “لودر”، مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.

وتم الايقاع بالمتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها، فيما كشف شهود حول الواقعة في التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده.

وأقروا شهود العيان في أقوالهم أن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

و في واقعة اخري ، شيع أهالي مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة الطبيب الشاب

كما تكثف الاجهزة الامنية والمباحث الجنائية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة جثة الطبيب الشاب مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

والمجني عليه يدعي أسامة السيد صبور، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا،طبيب، عُثر عليه مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في مقتله ودفنه داخل عيادته على يد طبيب زميل له.

وشكلت فرق بحث جنائي؛ لكشف غموض العثور على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

و كشفت التحريات؛ بأن أسرة الطبيب أسامة السيد صبور، كانت قد تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبه، قبل العثور على جثته مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

وأفادت المعلومات الأولية ؛ بأنه بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عيادة الطبيب، تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، وأنه لم يخرج من العيادة، وعقب تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب مدفونًا داخل عيادته الخاصة.

و من التحريات ؛ تبين هروب طبيب نثير حوله الشكوك بأنه وراء ارتكاب الجريمة، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.