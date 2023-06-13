الطب الشرعي يكشف سبب وفاة سكرتير مدرسة أثناء العمل

أكد تقرير الطب الشرعي بواقعة وفاة "عبد المجيد عبد الخالق حسن" سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ، أن الوفاة جاءت إثر توقف في عضلة القلب وفشل في التنفس أثناء تأدية عمله بالمدرسة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة، وجرى تسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر أسرته.

وفاة سكرتير مدرسة بالشرقية

وقد توفي عبد المجيد عبد الخالق حسن، سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة، أثناء مباشرة عمله، على إثر أزمة قلبية، وكلف محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مدير الإدارة التعليمية، بسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بالدفن.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بيانًا جاء فيه: نعي المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ووكيل المديرية، ومديري العموم المديرية والإدارات التعليمية، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية، شهيد الواجب الفاضل المرحوم عبد المجيد عبد الخالق حسن، سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية، حيث وافته المنية اليوم بالمدرسة أثناء تأديته عمله داخل المدرسة وتم عمل محضر إثبات حاله واستدعاء سيارة إسعاف لنقل المرحوم للمستشفي لاستكمال الإجراءات وتم استخراج تصريح الدفن.

حادث قتل شاب لشقيقه بالجيزة

كماألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي شاب قتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية في منطقة المنيب، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

وبتلقى قسم شرطة الجيزة ، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص، تبين العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في جسدة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات ؛تبين أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما.

و بتقنين الإجراءات تمكنت ادارة المباحث بالجيزة ، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.