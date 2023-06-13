اقرأ بالوفد.. د. يمامة: قرار ترشحي لرئاسة الجمهورية لم يصدر رسميًا وأرفض مناظرات القنوات المعادية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. يمامة: قرار ترشحي لرئاسة الجمهورية لم يصدر رسميًا وأرفض مناظرات القنوات المعادية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. يمامة: قرار ترشحي لرئاسة الجمهورية لم يصدر رسميًا وأرفض مناظرات القنوات المعادية

لا أوافق على مناظرات في قنوات معادية والوفد أكبر من أن يُدفع من أحد

لا نقبل عودة الإخوان للمشهد.. ومستعدون للتعاون مع التيارات الليبرالية والأحزاب المدنية

"السيسي" خلال استقبال محمد شياع السوداني: دعم مصر ثابت وراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق

الليلة.. المنتخب يواجه غينيا في الجولة الخامسة لتصفيات الأمم الإفريقية

"النواب" يوافق على إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

"التموين": طرح اللحوم البرازيلية بـ 160 جنيهًا للكيلو والهندية بـ 130

الحوار الوطني يفتح ملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة ودورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المنتجات