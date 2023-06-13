السودان يحظر تعاملات النقد الأجنبي والذهب خارج المصارف

أصدر خوجلي حمد عبدالله، والي كسلا، أمر رقم 4 لسنة 2023، بحظر التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي بالولاية، وحظر التعامل في الذهب الخام داخل الولاية، ويشمل ذلك التنقيب ومعالجة الكرتة والتداول بالبيع والشراء دون التصديق من السلطات المختصة.

وحذر الأمر كل من يخالف أحكام الامر بالمعاقبة أو أي عقوبات أشد في اي قانون آخر والتي تشمل المصادرة التي تشمل المواد الخام، والوسيلة المستخدمة في التعدين والتصنيع والنقل لصالح الجهات المختصة بالولاية ( وزارة المالية والقوى العاملة والشركة السودانية للموارد المعدنية حسب الحال) أو السجن لمدة لاتقل عن سبعة سنوات.

وأعطى الأمر الجهات المختصة إجراء أي تسوية عن المخالفة أمام النيابة المختصة. وجاء صدور الأمر استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا والذي نص المادة(٥) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.

وزعت جمعية الهلال الأحمر السوداني، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، كميات من المواد الغذائية علي العالقين بمدينة وادي حلفا.

قال هشام عنتر نعمان، رئيس غرفة الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر السوداني، إن عدد المستفيدين من المواد التموينية التي تم توزيعها بالتنسيق مع المدير التنفيذي لمحلية حلفا، ولجنة الايواء ومفوضية العون الانساني وبعض الجهات ذات الصلة بلغ عددهم ٨ ألاف مستفيدًا .

وأشار إلي أن عدد الذين استفادوا من هذه المواد بمراكز الإيواء بحلفا والبالغ عددها ٤٥ مركزا، بلغ ٦ آلاف مواطن فيما وصلت المواد الغذائية ل٢،٠٠٠ من المجتمعات المستضيفة ، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن الجهود والتدخلات الانسانية التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر السوداني لتخفيف حجم المعاناة عن المتأثرين من الحرب الدائرة بالبلاد بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع المتمردة، حسبما ذكر وكالة الأنباء السودانية.

وقال إن المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف يعملون الان في تقديم المساعدات الانسانية للعالقين بحلفا في مجالات الصحة والمأوي والغذاء والمياه وإصحاح البيئة .

وجدد رئيس غرفة الطواريء بجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الشمالية مواصلة جهود الجمعية وتعاونها مع الجهات المختلفة في مد يد العون والمساعدة للعالقين.

وناشد في تصريحه كافة المنظمات الدولية والمجتمعات في تقديم المساعدات الانسانية وسد الفجوة الموجودة خاصة فيما يلي الجوانب الصحية وتوفير الادوية المنقذة للحياة وأدوية أصحاب الأمراض المزمنة والمواد الغذائية وأشاد بجهود إنسان محلية حلفا وكرم

المصدر: وكالة الأنباء السودانية