لاعبات مصر يحققن نتائج مميزة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي

نجحت لاعبات المنتخب المصري للعبة الجمباز الإيقاعي من التتويج بالعديد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئات.

وكان فعاليات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي والتي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 28 دولة قد اختتمت خلال الساعات القليلة الماضية.

ونجحت عاليا صالح من التتويج بفضية منافسات الكبار في أداة الكرة، بينما حصلت زميلتها عبير رمضان على البرونزية، فيما كانت الذهبية من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو.

وأيضًا حققت عاليا صالح برونزية منافسات الكبار في أداة الشريطة، فيما كان الذهب من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو، أما الفضية فكانت من نصيب الهولندية اميليا هيتشل.

وعلى صعيد منافسات أداء الطوق فقد نجحت البولندية اميليا هيتشل من تحقيق الميدالية الذهبية، بينما كانت الفضية من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو، أما البرونزية فكانت من نصيب اللاتفية باتريسيا بافلنكو.

وفيما يخص منافسات الكبار في أداء الصولجان فحصدت البولندية اميليا هيتشل على الذهبية، وآلت الفضية للأمريكية لي لي ميزونو، أما البرونزية فكانت من نصيب الأنجولية لوانا جوميس.

وعلى صعيد الناشئات،فاستطاعت عاليا أحمد من حصد الميدالية الفضية بنهائيات الناشئات في أداة الكرة، فيما كانت الذهبية من نصيب الرومانية اميليا ليكا، أما البرونزية فحصدتها الإيطالية اسيا فيديلي.

بينما نجحت عاليا أحمد من الفوز بالميدالية الفضية من منافسات أداة الصولجان على صعيد الناشئات، فيما كانت الذهبية من نصيب الرومانية اميليا ليكا، وحصلت القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا على الميدالية البرونزية.

واستطاعت الرومانية اميليا ليكا أيضًا من التتويج بالميدالية الذهبية في أداة الشريطة، فيما كانت الفضية من نصيب القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا، والبرونزية فكانت من نصيب لاعبة أذربيجان نوراي احمدزادا.

بينما على صعيد منافسات أداة الطوق، فقد حصلت الرومانية اميليا ليكا على الميدالية الذهبية، فيما جاءت الفضية من نصيب القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا، أما البرونزية فكانت من نصيب التركية جوكسي امير.

بينما على صعيد الفرق، فنجحت إيطاليا في الحصول على ذهبية أداة الكرة في منافسات الناشئات، وحلت أذربيجان في المركز الثاني وحصلت على الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب اليونان.

وأخيرًا استنطاعت إيطاليا من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات أداة الحبل، وجاءت أذربيجان في المركز الثاني، فيما حلت إسبانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.