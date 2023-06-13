الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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خالد الجندي يحذر من ضياع الثواب بالصدقة الرديئة.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الشروط الخاصة بإخراج الصدقة حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى من الإنسان المتصدق.

 وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى قال "لا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، مشيرًا إلى أن الخبيث هنا مقصود به ما جاء من مصدر حرام، أو ما هو رديئًا، في إشارة إلى اختيار الشخص الصدقة التي يخرجها لوجه الله.

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التغاضي عن إخراج الصدقات

 وأضاف أن البعض يقوم بإخراج الصدقة في صورة شيء قديم أو طعام ردئ قرر أن يعطيه لمحتاج بدلًا من رميه، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال في بقية الآية “ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه”.

وأوضح أنه يعني أنك إذا جئت لتشتري أو تأخذ شيئًا يشبه الخبيث الذي تخرجه، فلن ترضى به إلا أن تكون تغاضيت عنه عمدًا أو خدعت فيه، مشيرًا إلى أن ما لا يقبله المرء لنفسه لا يجب أن تكون الصدقة التي يخرجها لغيره من المحتاجين، مشيرًا إلى أن الصدقة يجب أن تكون من الطيبات أي أنها من حلال يستطاب.

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