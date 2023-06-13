محمود عادل يشارك في الفيلم القصير "لحظات حرجة"

يشارك الفنان الشاب محمود عادل في الفيلم القصير “لحظات حرجة”، ويبدأ تصويره خلال الايام القادمة.

وقال محمود عادل، أنه يقدم شخصية شاب قرر أن يعيش وحيدًا ويبتعد عن فكرة الزواج، بعدما وقع في عدة مشاكل مختلفة بسبب اختياره السيئ في كل مرة.

الفنان الشاب محمود عادل

وأشار “عادل”، إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال الأيام القادمة ، لإرساله لأكثر من مهرجان دولي، لافتا إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول الزواج والأعراف المجتمعية، ويتناول العمل عدة قصص عن العنوسة وتأخير الزواج، ومدى خطورتها على المجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.