اتصالات النواب تستقبل نائب الرئيس التنفيذي لـ "فوداكم" افريقيا لتعزيز جهود الاستثمار

بدوي : الدولة المصرية داعمة للاستثمارات ونطالب بضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق

استقبلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي اليوم الثلاثاء ستيفن شيجي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم افريقيا، وايمن عصام نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والشئون القانونية وعدد قيادات فودافون مصر.

وفي البدايه رحب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم افريقيا و ممثلي فودافون مصر، مؤكداً علي التعاون المثمر مع شركات قطاع الاتصالات ، وخاصة فودافون عند وضع التشريعات ومنها قانون حماية البيانات الشخصية ، وذلك من خلال حضورهم اجتماعات اللجنة ومناقشتها لمشروعات القوانين التي تهم القطاع والاستماع الي مقترحاتهم ، مؤكداً بأنها كانت مطابقه للضوابط والمعايير وجميعها كانت كانت لصالح الاستثمار.

واكد بدوي علي دعم الدولة المصرية للاستثمارات وخاصة الواعدة منها، مطالبا بضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري في ظل مناخ جاذب للاستثمار وتشريعات تخدم بيئة الاستثمار.

وتابع بدوي علي أن اللجنه علي استعداد لتقديم الدعم اللازم بالمساهمه في القوانين والتشريعات التي تدعم جهود الاستثمار والتطورات الحديثه في القطاع.

وطالب اعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الزيارة بالتوسع في الاستثمارات في السوق المصري ، مؤكدين أن فودافون مصر من أكبر الكيانات و احد الشركات الرائدة في مجالها و حققت نجاحات كبيرة ، ونتنمي ضخ مزيد الاستثمارات .

من جانبه تقدم ستيفن شيجي بالشكر الي لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، علي حسن الاستقبال مؤكداً بأنه لدينا تاريخ كبير مع مصر وافريقيا ولدينا 480 مليون عميل في افريقيا ونحن حريصين علي تقديم أفضل الخدمات .

وطالب ستيفن شيجي بمزيد من التعاون بين اللجنه وشركات قطاع الاتصالات وخاصة فودافون للتعرف علي التطورات والتحديثات التي تطرأ علي التكنولوجيا التي تتغير بشكل كبير وسريع للوصول إلي الي اخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات.

وأكد ستيفن شيجي علي الثقة الكبيرة في الاستثمار في مصر خاصة مع دور البرلمان في خلق بيئة تشريعيه جاذبه وإقرار حوافز للاستثمار.

من جانبه اشاد ايمن عصام نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر بدور اللجنة علي مدار السنوات الماضية وعلي جهودها لخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار في القطاع.

وحضر اللقاء كلا من ايمن عصام نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، و ايمن السعدني و رئيس قطاع العلاقات الحكوميه والسياسات العامة و تامر باشا مديرة إدارة السياسات العامة و اسامة عبدالرازق نائب مدير ادارة السياسات العامة الي جانب عدد من اعضاء لجنة الاتصالات بالمجلس.