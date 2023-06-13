سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزورون دير العذراء مريم بدير درنكة

زار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ؛ دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة إهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يأتي ذلك خلال زيارتهم للمحافظة أمس في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

رافقهم خلال الزيارة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والانبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكه.

حيث بدأت الزيارة بتفقد مدخل وطريق دير درنكة وقنطرة جسر الجبل التاريخية بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة ثم زار المحافظ ومرافقوه دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وتفقدوا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم واستمعوا إلى شرح من نيافة الأنبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير وأعمال التطوير التي تمت بالدير ثم تفقدوا أقسام الدير واستمعوا لشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ثم التقى المحافظ وسفراء الاتحاد الاوروبي الأنبا يوأنس لإلقاء الضوء على تاريخ الدير ورحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها والاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء التي يجرى تنظيمها كل عام ويقصدها ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

وأعرب الانبا يوأنس عن خالص سعادته لزيارة محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الاوروبي للدير وتفقد المسار والكنائس الأثرية بالدير مشيدًا بالدعم المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضعها على الخريطة السياحية العالمية مشيرًا إلى احتفالات الدير السنوية التى يقصدها السياح والزائرين أقباط ومسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتجاوز عدههم 3 ملايين سائح طوال فترة الاحتفالات التي تشهد العديد من الطقوس القبطية التاريخية والجميلة والتي تحظى بإعجاب الزوار.

وأشار اللواء عصام سعد إلى الأهمية التاريخية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والتي تتضمن 25 موقع مرت عليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر منهم 17 موقع يحمل معلم أثري يمكن زيارته منهم الدير المحرق بالقوصية ودير درنكة بأسيوط و8 نقاط يمكن الإستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة لتأهيلها للزيارة من خلال تقنية الواقع المعزز مشيرًا إلى إنه تم إعداد مجموعة من المخططات التنموية السياحية في النطاق المحيط بنقاط المسار بدير المحرق بأسيوط ودير درنكة لافتًا إلى إنه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

وفي نهاية الزيارة أهدى الانبا يوأنس الهدايا التذكارية لسفراء الاتحاد الاوروبي بمناسبة زيارتهم للدير وإلتقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ والحضور