بسمة وهبة تعلن عودتها للشاشة.. هقول كلمة الحق بحرية

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏"إنستجرام"، قصة قصيرة "استوري"، وهي في منطقة السيدة زينب، مؤكدة أنها ستعود لتقديم برنامجها "٩٠ دقيقة" على قناة المحور اليوم.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "أحلى مكان في الدنيا السيدة زينب، بحبها أوي أنا ‏لسه واصلة من السفر ورايحة أصلي في السيدة زينب عشان أشكر ربنا على أنه ‏بيكرمني دايما".‏

كلمة الحق

وأضافت: "توجد ابتلاءات، وأنا ذاهبة للمساجد من أجل شكر الله على الابتلاءات التي يمنحها إيانا، لكن ‏الحقيقية يا جماعة أنا في إجازة لكن أنا هنزل غدا البرنامج لأن في أشياء كثيرة ‏لا تعجبني سأنزل للحديث فيها ومحدش يزعل مني".‏

وتابعت: "أنا لا أخاف وأحب الحق وسأخرج لقول كلمة حق غدًا، سأتكلم بحرية ‏ومحدش يقدر يمنعني وأنا زعلانة وحزينة الحقيقة، ورينا يهدي الناس جميعا بحق ‏الآذان، ربنا يكرمنا جميعا يارب".‏

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