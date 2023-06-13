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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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بسمة وهبة تعلن عودتها للشاشة.. هقول كلمة الحق بحرية

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏"إنستجرام"، قصة قصيرة "استوري"، وهي في منطقة السيدة زينب، مؤكدة أنها ستعود لتقديم برنامجها "٩٠ دقيقة" على قناة المحور اليوم. 

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "أحلى مكان في الدنيا السيدة زينب، بحبها أوي أنا ‏لسه واصلة من السفر ورايحة أصلي في السيدة زينب عشان أشكر ربنا على أنه ‏بيكرمني دايما".‏

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كلمة الحق

 وأضافت: "توجد ابتلاءات، وأنا ذاهبة للمساجد من أجل شكر الله على الابتلاءات التي يمنحها إيانا، لكن ‏الحقيقية يا جماعة أنا في إجازة لكن أنا هنزل غدا البرنامج لأن في أشياء كثيرة ‏لا تعجبني سأنزل للحديث فيها ومحدش يزعل مني".‏ 

وتابعت: "أنا لا أخاف وأحب الحق وسأخرج لقول كلمة حق غدًا، سأتكلم بحرية ‏ومحدش يقدر يمنعني وأنا زعلانة وحزينة الحقيقة، ورينا يهدي الناس جميعا بحق ‏الآذان، ربنا يكرمنا جميعا يارب".‏

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