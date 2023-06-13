بسمة وهبة تعلن عودتها للشاشة.. هقول كلمة الحق بحرية
نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قصة قصيرة "استوري"، وهي في منطقة السيدة زينب، مؤكدة أنها ستعود لتقديم برنامجها "٩٠ دقيقة" على قناة المحور اليوم.
وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "أحلى مكان في الدنيا السيدة زينب، بحبها أوي أنا لسه واصلة من السفر ورايحة أصلي في السيدة زينب عشان أشكر ربنا على أنه بيكرمني دايما".
كلمة الحق
وأضافت: "توجد ابتلاءات، وأنا ذاهبة للمساجد من أجل شكر الله على الابتلاءات التي يمنحها إيانا، لكن الحقيقية يا جماعة أنا في إجازة لكن أنا هنزل غدا البرنامج لأن في أشياء كثيرة لا تعجبني سأنزل للحديث فيها ومحدش يزعل مني".
وتابعت: "أنا لا أخاف وأحب الحق وسأخرج لقول كلمة حق غدًا، سأتكلم بحرية ومحدش يقدر يمنعني وأنا زعلانة وحزينة الحقيقة، ورينا يهدي الناس جميعا بحق الآذان، ربنا يكرمنا جميعا يارب".
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