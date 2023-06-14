"دور المشروعات التنموية وتأثيرها على الأسر الأولى بالرعاية" كتاب جديد للباحث عبد الله ياسين

صدر حديثًا للباحث عبد الله ياسين، كتاب "دور المشروعات التنموية وتأثيرها على الأسر الأولى بالرعاية"، والذي يتناول فيه المؤلف دور الدولة ف ظل الجمهورية الجديدة، ودعم الرئيس للأسر الأولى بالرعاية، كما يتضمن الكتاب لمحة عن برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية مثل: حياة كريمة، وبرنامج فرصه، وبرامج صندوق تحيا مصر، والمجلس القومي للمرأة.



أشار الباحث إلى أن هذا المولَف يعد امتدادًا لرسالته بمرحلة الماجستير، تخصص السياسات العامة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي أهمية كبيرة للمشروعات القومية الكبرى في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العمل على النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية من أجل وصول الدعم لمستحقيه من خلال العديد من مؤسسات المجتمع المدني المحيط.

وأوضح الباحث أنه منذ إعلان السيد الرئيس أن عام 2022 عام المجتمع المدني وازدادت المشروعات القومية استهدافا للفئات المهمشة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك انطلاقا من العديد من الاعتبارات، التي يأتي على رأسها أهمية دور المواطن المصري حيث إن المواطن المصري شريك أساسي في بناء المستقبل وتعزيز التطور والتنمية. فهم يمثلون الحاضر والمستقبل، وفي تجسيد عملي لاهتمام الدولة المصرية بمشروعات الأسر الأولى بالرعاية وتظهر بجلاء مكانة الأسرة المصرية والاهتمام بهم في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف ياسين الى أن الخطاب السياسي للرئيس السيسي منذ توليه أمانة المسئولية في الثامن من يونيو 2014 وهو يؤكد على أهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وكذلك امتلاك الدولة المصرية إرادة حقيقية لتأهيل الأسر الأولي بالرعاية والنهوض بهم اجتماعيا وصحيا واقتصاديا من أجل تأهيلهم ودعمهم الدعم الكامل الذي يليق بهم ومن ثم نجد أن الدولة المصرية تهتم اهتماما حقيقيا بالأسرة المصرية ومن أمثلة ذلك إفطار الأسرة المصرية سنويا بحضور وتشريف السيد الرئيسعبد الفتاح السيسي وهو ما انعكس على مستوى الخطاب في العديد من مظاهر ومؤشرات الاهتمام بالأسرة المصرية، والتأكيد على الإجراءات والآليات المختلفة التي لجأت إليها الدولة لتأهيلهم في المجالات المختلفة، علاوة على دعم الدولة للمشروعات والمبادرات التي تسعى لتأهيل ودعم الأسر الأولى بالرعاية وأهمية المشروعات القومية في التواصل بين الدولة والأسرة المصرية.

كما أكد الباحث في كتابه أن مشروعي "حياة كريمة" و "فرصة" هما من أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى الاهتمام بالمواطن المصري ولقد أصبح مشروعي حياة كريمة وفرصة أحد أهم المشروعات ليس بمصر فقط وإنما بالعالم أجمع وأصبح حديثا للسياسيين داخل بلدانهم حيث إن المشروعين الممولين من الحكومة لتأهيل الأسرة المصرية في شتي المجالات حيث يتبنى هذا المشروع من رئاسة الجمهورية بشكل مباشر اهتماما خاصا من فخامة السيد الرئيس ويقوم علي تنفيذ والإشراف علي هذه المشروعات العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ويتم تنفيذ هذه المشروعات داخل جمهورية مصر العربية بصفه عامه وتختص الدراسة بنطاق محافظة الأقصر كمجل لتقييم فاعليه هذه المشروعات من خلال استمارة استبان تنفذ على بعض المستفيدين من هذه المشروعات.

