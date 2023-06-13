المنشآت الصحية بالسعودية تتأهب لـ"موسم الحج" بـ 172 مركز في مكة والمدينة

استعدادت كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج تقوم بها المملكة العربية السعودية، وجهود كبير جدًا تقوم بها السعودية لخدمة الحجاج.

المنشآت الصحية جاهزة لاستقبال الحجاج

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن جاهزية عدد من المنشآت الصحية بعدد من المناطق السعودية، خلال موسم الحج هذا العام 1444.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، عن جاهزية منشآتها الصحية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444، والتي تعمل على تقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

واستعدت المملكة العربية السعودية، متمثله في وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، وبلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، من ضمنها مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريراً.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أن عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة بلغ عددها لـ761 سريراً، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، وبينت الوزارة أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي، بعد تسجيله نجاحاً وتميزاً في موسم الحج الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 32 ألف ممارس، كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين.

وجهزت وزارة الصحة، عدد من العربات المتنقلة الطبية والتي تكون متواجدة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، لمساعدة الحجاج في موسم الحج، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن العقوبة لعدد من المخالفات التي يرتكبها المواطنين في السعودية، وبالأخص في فترة الحج.

أعلن الأمن العام في السعودية، أنه سيتم توقيع عقوبة على ما يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله.