وزير المياه السنغالي: يطالب بإنشاء سدود تجنبًا لخطر الفيضانات والتغييرات المناخية

طالب سيرين مباي ثيام، وزير المياه والصرف الصحي السنغالي ، من منظمة تنمية نهر لمواصلة بناء أعمال الهيكلة، تجنبًا من خطر فيضان، المرتبطة بتغير المناخ وتحدي إدارة الفيضانات، وبناء السدود الهيدروليكية والكهربائية المائية.

قال سيرين مباي ثيام، افتتاح ورشة العمل التشاورية الإقليمية حول الوقاية من الفيضانات في حوض نهر السنغال وإدارتها ، إن تغيير المناخ، إلي هطول أمطار في مناطق عشوائية، وأدي إلي زيادة مخاطر فيضانات الأنهار والجداول في كل مكان في العالم تقريبًا.

وأضاف أن نهر السنغال ، الذي تشترك فيه غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال ، ليس استثناءً من هذا الواقع في السنوات الأخيرة ، غمرت المياه عدة مناطق في الحوض بعد أن فاض النهر على ضفتيه.

دع وزير المياه والصرف الصحي السنغالي، منظمة تنمية نهر السنغال إلى زيادة بناء البنية التحتية على النهر، "يجب علينا ، بعد مانانتالي على الرافد الرئيسي لبافينغ ، أن نواصل بناء أعمالنا الهيكلية ، ولا سيما على الرافدين الرئيسيين الآخرين (فاليمي وباكوي) من أجل السماح بالتحكم الكامل في تدفقات وتدفقات نهر بافينغ نهر، وعلى هذا النحو ، من الملح التعجيل بإنجاز مشروع القرباسى على متن سفينة فاليمي ".

أشار ثيام، إلى أنه بالتوازي مع بناء هذه البنى التحتية ، يجب على منظمة تنمية نهر السنغال أيضًا التحكم بشكل أفضل في التوزيعات التي تحمل مياه الفيضانات إلى المنخفضات الطبيعية مثل البحيرات والأحواض.

"وأوضح أن التحكم في عمليات التحويل الطبيعية هذه سيسهم أيضًا في تقليل اتساع الفيضانات في الوادي وفي نفس الوقت للتحكم بشكل أفضل في ملء البحيرات والأحواض من أجل توفير كميات كبيرة من المياه من أجل انتعاشها الاقتصادي والبيئي".

ولفت إلى أن منظمة تنمية نهر السنغال قد اتخذت بالفعل ، في عام 2007 ، إجراءات في هذا الاتجاه مع دراسة الجدوى على وجه الخصوص لأعمال التحكم في ملء وتفريغ الأحواض في حوض نهر السنغال.

ووفقًا له ، فقد أتاحت هذه الدراسة القيام بالمهمة الأولى لتحديد الأحواض المختلفة في الحوض بالإضافة إلى اقتراح للمشاريع ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها ، سواء على الضفة اليمنى أو على الضفة اليسرى.

لذلك يجب أن تستمر هذه الإجراءات. وحث على حماية التجمعات المطلة على النهر ومحيطه المروى بالسدود وسيلة فعالة لمكافحة الفيضانات ".

للقيام بذلك ، أشار وزير المياه والصرف الصحي ، على الدول الأعضاء في المنظمة التعجيل بتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بسدود النهر. وهذا حسب قوله مشروع إعادة تأهيل السدود القائمة من دياما إلى روسو على الضفتين اليمنى واليسرى. ومشروع مد هذه السدود في منبع نهر روسو، يجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بتعزيز المراقبة الهيدرولوجية والجوية بالإضافة إلى الوقاية والتوعية بمشكلة فيضان النهر.

بالإضافة إلى ذلك ، دعا المفوض السامي المتظمة ، فيما يتعلق بالسلطات الإدارية في مختلف مناطق الحوض ، إلى التواصل بشكل أفضل بشأن خطة الإنذار للتنبؤات الهيدرولوجية الموسمية التي يتم إجراؤها كل عام ، قبل موسم الأمطار.

وأخيراً ، دعا الدول الأعضاء إلى رفع مستوى الوعي بين سكان الحوض لتجنب احتلال المنخفضات والمصارف ، ولا سيما مجرى النهر الرئيسي. وأشار إلى أن "التثبيت في هذه المناطق لا يعيق التوازن البيئي للنهر فحسب ، بل يعرضه قبل كل شيء لخطر حقيقي للفيضانات في حالة حدوث فيضان قوي