الفواكه تمنع إنقاص الوزن في هذه الحالة.. و5 أنواع تخلصك من السمنة

حذر الأطباء من أن الإفراط في تناول بعض الفواكه قد يسبب زيادة الوزن، نظرًا لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر الطبيعي، يمكن تحويلها إلى دهون.

فواكه تمنع إنقاص الوزن:

ووفقًا لما نشره موقع healthifyme الطبي، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تكمن المشكلة في تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، أو السعرات الحرارية، مثل الموز، لذا حاول تناول الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية أقل أو تحتوي على نسبة عالية من الماء.

فواكه تمنع إنقاص الوزن

وكذلك الفاكهة الكاملة بدلًا من عصير الفاكهة، وقل لا للفواكه المعلبة والعصائر، والوجبة اليومية المثالية هي حصتين أي 200-300 جرام من الفاكهة بما في ذلك التوت والفواكه الحمضية والتفاح والأناناس والكيوي والبابايا وما إلى ذلك، يجب تجنب الفواكه مثل الموز والفراولة والمانجو والعنب لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر.

وقد تسهم الفاكهة في زيادة الوزن إذا تم تناولها بإفراط، ولكن لا شك في أنها أيضًا تسهم في اتباع نظام غذائي صحي وبديل أفضل بكثير للخيارات الغذائية المحتملة الأخرى.

فاكهة تساعد على إنقاص الوزن:

وبحسب نصائح الأطباء، إذا كنت ترغب في تناول حلوى، فإن الفاكهة تعد خيارًا أفضل بكثير وأقل سعرات حرارية من معظم الأطعمة السكرية مثل الكعك، أو الحلوى أو الشوكولاتة، نظرًا لمحتواه من الألياف والمغذيات، فهو مفيد للجسم وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة عند تناوله مع نظام غذائي صحي بشكل عام.

وفيما يلي إليك قائمة بالفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن…

1- الأفوكادو:

من أهم الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن، لأنه يحتوى على أوميجا 9 وعدد من الأحماض الدهنية، كما يسرع من عملية الأيض عن طريق حرق الدهون وزيادة الطاقة.

2- الليمون:

يحتوى الليمون على عدد من الفيتامينات أهما فيتامين C وB، ومعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم، ويفضل شرب مزيج من الليمون والعسل صباحًا.

3- البطيخ:

يحتوى البطيخ على أقل عدد من السعرات الحرارية، كوب واحد من عصير البطيخ يحتوى على 50 سعرًا حراريًا، كما أنها غنية بفيتامينات A، B وC ويحمي من أمراض القلب والسرطان.

4- الموز:

يحتوي الموز على أكبر قدر من النشا قابل للذوبان، ويعطي شبعًا للمعدة خصوصًا إذ تم تناول كوب من الماء سيعطى إحساس شديد بالشبع.

5- الجريب فروت:

أظهرت الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يتناولون كوب الجريب فروت على أساس يومي يميلون إلى فقدان الوزن أكثر بكثير، لأنه يحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات.