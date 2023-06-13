النصر يحصد 15 ميدالية في بطولة الجمهورية للجمباز

حقق فريق الجمباز بنادي النصر نتائج جيدة في بطولة الجمهورية للموسم الرياضي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ لأول مشاركة لنادي النصر الرياضي في مرحلة تحت ١٠ سنوات جمباز فني أنسات مواليد ٢٠١٣ .

و حصل لاعبات الفريق علي عدد ٦ ميداليات ذهبية و ٥ ميداليات فضية و٤ ميداليات برونزية وميدالية مشاركة من أجمالي ١٠ لاعبات ونتيجة مشرفة و أداء مشرف من قبل اللاعبات .

وحصلت اللاعبة جودي حاتم علي الميدالية البرونزية و جونير ميلاد ذهبية وفضية ورفيف حسنةفضية وبرونزية و رودينا أحمد ذهبية وفضيه و كندة مصطفي ذهبية وفضية لارا عادل ذهبيتان و لي لي محمود ذهبية وفضية و منة الله محمد برونزيتان.

جاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني ياسمين يحيي المدرب العام و محمود بكير مدرب الفريق ومحمد أشرف وفرح عبدالغني مدربة الفريق و همس معتز و إسراء عمرو و اسماء محمد المدير الإداري

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس الادارة وإشراف الكابتن احمد الاحمر عضو مجلس الإدارة المسئول عن الجمباز بالنادي وشريف سيد مدير النشاط الرياضي و زيزو المهدي نائب مدير النشاط الرياضي بالنادى و أحمد طارق سالم المدير الفني .

طالب مسئولو نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر اتحاد الكرة تعيين حكام دوليين لإدارة مباراة الفريق ضد كيما أسوان المقرر لها الخميس المقبل في الجولة المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

في سياق متصل، نجح براعم نادي النصر في الحصول على كأس المركز الثاني علي الجمهوريه لمرحله تحت 10 و 12 سنة، في لعبة الكونغ فو أساليب .

يأتي هذا الانجاز تحت رعاية الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة النادي وبقيادة الجهاز الفني للكونغ فو بقيادة محمد سيف المدير ومحمد الجارحي مدرب الفريق .

بينما أعلن مجلس إدارة نادى النصر الرياضي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق عن مواعيد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم في النادي لهذا العام 2023 من أجل الكشف عن مواهب جديدة.

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات كرة القدم بالنصر داخل مقر النادي بمصر الجديدة بداية الشهر الجاري وحتى نهايته، وستبدأ الاختبارات من الساعه 8 صباحا للواحدة ظهرا بداية من مواليد من 2015 حتى مواليد 2003.