يساعد على نموه.. فوائد العنب على صحة الأطفال

يُعتبر العنب من أكثر الفواكه المفضلة لدى الكبار والصغار، فيتميز بمذاقه اللذيذ، ويحافظ على رطوبة الجسم في فصل الصيف، ومشهور بالعديد من المغذيات الهامة الهامة لصحة الطفل وسلامة نموه، وفيما يلي نقدم لكم أهم فوائد العنب للأطفال وعناصرة الغذائية.

فوائد العنب لدى الأطفال

فوائد العنب للأطفال

يعد العنب مصدراً عظيماً للمغذيات النباتية، خاصةً الفينولات، والبولي فينول polyphenols.

يحتوي العنب على الفيتامينات الهامة مثل: فيتامينات K و A و C و B6. العنب غني أيضًا بالثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، وحمض الفوليك.

يحتوي العنب أيضًا على معادن مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والصوديوم.

يحتوي العنب على نسبة عالية من الماء تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما تحتوي أيضًا على الألياف الغذائية، والكربوهيدرات الصحية، ومضادات الأكسدة، وكمية معتدلة من البروتين.

يقوي العظام

العنب مصدر رائع للمواد الغذائية الدقيقة مثل النحاس، والحديد، والمنجنيز، وكلها مهمة في تكوين وقوة العظام. يمكن أن تؤدي إضافة العنب إلى نظام الطفل الغذائي بشكل منتظم إلى تقوية عظامه. كما يحتوي العنب على المنجنيز، وهو عنصر مهم للغاية في الجسم، ويساعد في التمثيل الغذائي للبروتين، وتكوين الكولاجين، وعمل الجهاز العصبي.

العنب يقوي جهاز المناعة العنب الأحمر غني بالفيتامينات الهامة لجهاز المناعة، فالمستويات المرتفعة من فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين أ في العنب تعزز صحة الجهاز المناعي للطفل، وهذا يعني فرصة أقل للإصابة بـنزلات البرد الشائعة، بالإضافة إلى الوقاية من مشكلات صحية أكثر خطورة.

العناصر الغذائية الموجودة في العنب

الكربوهيدرات: 27.3 جرام.

البروتين: 1.1 جرام.

الدهون: 0.2 جرام.

الألياف: 1.4 جرام.

فيتامين ج: 27 ٪ من المدخول اليومي الموصى به (RDI).

فيتامين ك: 28 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

الثيامين: 7 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

ريبوفلافين: 6 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

فيتامين ب 6: 6 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

البوتاسيوم: 8 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

النحاس: 10 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

المنجنيز: 5 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

يوفر كوب واحد (151 جرامًا) من العنب أكثر من ربع المدخول اليومي الموصى به RDI لـفيتامين K، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ضروري لتخثر الدم وصحة العظام.