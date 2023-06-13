حكام دوليين طلب المنيا قبل مواجهة كيما اسوان

طالب مسئولو نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر اتحاد الكرة تعيين حكام دوليين لإدارة مباراة الفريق ضد كيما أسوان المقرر لها الخميس المقبل في الجولة المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وارسل المنيا خطاب للجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ ولجنة الحكام الرئيسية يتضمن طلب بضرورة تعيين حكام دوليين لهذه المباراة الهامة.

وتواصل مسئولو المنيا مع لجنة الحكام من أجل التأكيد علي طلبهم بضرورة اختيار طاقم تحكيم مميز تفاديا للأخطاء التحكيمية في ظل حساسية اللقاء وأهميته لأنه سيحدد الفريق صاحب المركز السادس والذي يتأهل لملحق دوري المحترفين.

بينما يملك نادي المنيا في رصيده 43 نقطة يحتل بهم المركز السابع في ترتيب المجموعة بينما يملك كيما 45 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

ويحتاج نادي المنيا للفوز فقط في تلك المباراة من أجل خطف المركز السادس في مسابقة الدوري، فيما توجد فرصتين أمام نادي كيما أسوان وهي التعادل أو الفوز للوصول لدوري المحترفين.

وكان المنيا قد تعادل في آخر لقاء خارج ملعبه ضد ديروط 2_2 فيما تعادل كيما أسوان مع أسمنت أسيوط سلبيا.

المجموعة الثانية.. نتائج قوية

سيطر التعادل 2/2 على مباراة إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية وفي المجموعة الثانية، فيما حسم التعادل السلبي مواجهتي العبور والمصرية للاتصالات، و مستقبل وطن ومنتخب السويس.

بينما تعرض بورتو للخسارة من نظيره السكة الحديد بنتيجة 3/2، فيما اكتسح الانتاج الحربي نظيره النصر بنتيجة 4/1.

وحقق القناة الفوز على الإعلاميين بنتيجة 1/0، بينما تعادل بتروجت مع الترسانة بنتيجة 1/1.

المجموعة الثالثة.. نتائج مثيرة

حقق جمهورية شبين الفوز على نظيره نبروة بنتيجة 2/0، ضمن المجموعة الثالثة ، وانتهت موقعة بلدية المحلة على الهلال بالضبعة بنفس النتيجة.

وتعرض المنصورة للخسارة أمام دكرنس بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت خلال الفترة القليلة الماضية، وحقق طنطا الفوز على نظيره الحمام بنتيجة 2/1.

فيما تعادل أبو قير للأسمدة من كفر الشيخ بنتيجة 1/1، وانتهت مباراة بايونيرز وسبورتنج بالتعادل السلبي، كما تعادل بروكسي والأولمبي بنتيجة 1/1.