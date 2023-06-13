دبس العنب غني بمضادات الأكسدة ويقوي العظام

يحتوي دبس العنب قيمة على نسبة عاليه من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، ويصنع دبس العنب من عصير العنب الطازج، بعد سحق بقشرته وسيقانه وبذوره، ثم يغلى حتى يتحول إلى سائل حلو ولزج يشبه العسل الأسود، لذا فإن إدراجه في نظامك الغذائي سيقدم لك وأسرتك فوائد متعددة، وفيما يلي نقدم لك أهمها.

دبس العنب

فوائد دبس العنب

الوقاية من فقر الدم

يعد دبس العنب غنيًا بمعدن الحديد، وهو معدن ضروري لوقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، ففي دراسة أجريت على مجموعة من البالغين المصابين بفقر الدم وجدوا فرق ملحوظ بعد تناول الدبس في زيادة نسبة الحديد في الدم، لذلك يعتبر الدبس مصدرًا طبيعيًا فعالًا في التخلص من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الدم.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الدبس المستخرج من حبات العنب على العديد من مضادات الأكسدة بفضل مادة "البوليفينول" الموجودة به، والتي بدورها تحمي خلايا الجسم من التلف، بجانب عملها على وقايته من الأمراض المزمنة.

زيادة الطاقة يعتبر الدبس غنيًا بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات ما يجعله حلًا رائعًا لإمداد الجسم بالطاقة. يحتاج الجسم إلى المزيد من الكربوهيدرات في نظامه الغذائي لأنها مصدره المفضل من الطاقة. وبإمكان جسمك امتصاص الطاقة من الدبس بسهولة، حيث يعمل الدبس كمصدر سريع للطاقة.

تقوية العظام

يعتبر الدبس المستخرج من حبات العنب غنيًا بالعديد من المعادن الهامة. حيث يحتوي على الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم. وجميعها ممتازة لتعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، والوقاية من خطر التعرض للكسور.

تنظيم حركة الأمعاء

الإمساك من الأعراض المزعجة التي قد تتعرضين لها بشكلٍ شائع، وقد يتسبب في مضاعفات، كالشرخ الشرجي، والبواسير وتدلي المستقيم. دبس العنب ملين طبيعي، ويعزز الهضم وحركة الأمعاء، وقد يشجعك على تناول كمية وفيرة من الماء، ما يساعد بدوره على تطرية البراز، والوقاية من الإمساك.

علاج حب الشباب

احتواء دبس العنب على حمض اللاكتيك يُساعد في علاج حب الشباب وأعراضه، فهو يُعتبر من العلاجات الطبيعية غير السامة وغير المسبّبة للحساسية للبشرة.

العناية بالشعر

إن مستخلصات الدبس مفيدة للشعر، حيث تُعزز نمو الشعر الصحي وتنعمه وتلطفه، وتضيف ملمس ناعم للشعر، وقد تمنع الشيب المبكّر.

القيمة الغذائية لدبس العنب

60 سعر حراري.

14 جرام من الكربوهيدرات.

فيتامين ك.

فيتامين ب1.

مجموعة فيتامين ب1، ب2، ب6

فيتامين سي.

فيتامين هـ.

كما يحتوي على مجموعة معادن مغذية للجسم ومنها:

النحاس.

الحديد.

الزنك.

البوتاسيوم.

الصوديوم.

الكالسيوم.