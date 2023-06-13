موقف ريال مدريد من ضم مبابي في الصيف

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما أكد اللاعب عدم رغبته في الاستمرار مع فريقه باريسا سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد ليس لديه رغبة في التعاقد مع النجم الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن مبابي أصبح خارج حسابات ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض العرض مع بداية الموسم الماضي ليجعله غير مرحب به في السنتياجو بيرنابيو.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن الريال لن يقوم بتغيير الاستراتيجية الخاص به في السوق الصيفية من أجل عيون النجم الفرنسي، وذلك بسبب تفكير الإدارة في عقد صفقة كبيرة لكن في الصيف المقبل من عام 2024.

وأوضحت أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في مشاكل مع باريس سان جيرمان، بعدما أصبحت العلاقة بين الناديين معقدة بسبب الصفقات التي نجح الريال في خطفها من الفريق الفرنسي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن التغريدة التي قام النجم الفرنسي بنشرها اليوم عن مصيره، هي جزء من خطة اللاعب للرحيل لريال مدريد، مما يجعل الفريق الفرنسي في مأزق، حيث سيكون البي إس جي أمام خيارين وهما، الأول: الموافقة على رحيل مبابي للريال بسعر يحدده الملكي، والثاني: تمسك الريال باللاعب حتى نهاية الموسم المقبل ومن ثم الرحيل مجانًا للريال بعد نهاية عقده مع باريس.

مبابي يصدم باريس سان جيرمان

قام مبابي بنشر بيان أوضح فيه أنه قام بإرسال بيان رسمي لنادي باريس سان جيرمان في يوالخامس عشر من يوليو من عام 2022 بإنه لا يوافق على تفعيل بند تمديد عقده إلى ما بعد 2024.

وتابع بأن الرسالة التي أرسلها "خطاب يوم أمس" كانت تهدف إلى التأكيد على أن الأمر شفهي في وقت سابق.

أسباب رحيل مبابي عن باريس

يسود مستقبل كيليان مبابي حالة من الشكوك مع فريقه باريس سان جيرمان، بعدما كشف النجم الفرنسي عن عدم رغبته في التجديد للنادي العاصمي، والتفكير في خوض تجربة جديدة بنادي آخر.

وكان تعاقد صاحب الـ 22 عامَا مع البي أس جي يشتمل على بند مثير للجدل يقضي برحيل اللاعب وعدم استمراره حتى نهاية تعاقده المقرر له صيف 2025.

في سياق متصل، أوضحت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن السبب وراء اخطار مبابي لباريس سان جيرمان بعدم الاستمرار يرجع لعدم فوز الفريق العاصمي بدوري أبطال أوروبا طيلة المواسم السابقة بجانب رحيل عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.